Alex Bodi nu renunță la “războiul” cu mama fetiței lui. După prima “rundă”, a depus…

După expirarea stării de urgență, pe români îi așteaptă o viață nouă și, desigur, noi reguli după care să se ghideze în societate. Începând cu 15 mai, regulile se schimbă și în privința folosirii transportului în comun, au anunțat autoritățile. Ne așteaptă noi reguli pentru folosirea transportului în comun, începând cu data de 15 mai.