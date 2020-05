Preşedintele Donald Trump a discutat telefonic cu omologul peruan Martin Vizcarra despre COVID-19 şi Venezuela

17:10

Examenele de semestru, de an, de finalizare a studiilor şi de admitere trebuie susţinute preponderent online, iar acolo unde totuşi nu se poate din motive obiective va trebui acordată "o atenţie foarte mare" pentru respectarea tuturor regulilor de distanţare socială, a declarat sâmbătă, pentru AGERPRES, preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, Sorin Cîmpeanu."Ca om care s-a construit pe dorinţa de echilibru, nu pot face altfel decât să împărtăşesc aceste aspiraţii tuturor. Am trăit două luni grele, care au generat, că recunoaştem sau nu, efecte fizice şi psihice complexe. Pentru noi toţi! Pentru elevi, studenţi, părinţi - dar şi pentru profesori! Fie că vorbim de persoane, fie că vorbim de instituţii, trebuie să recunoaştem că nu am fost pregătiţi pentru un scenariu de viaţă atât de privativ. Unii au reuşit să traverseze mai lin această perioadă, alţii au avut reacţii mai vehemente. Cred că nimeni nu e de blamat! Toţi am fost speriaţi, toţi am avut momente de cumpănă. Nu toţi am ştiut să le gestionăm adecvat! Întoarcerea la normalitate este dorinţa tuturor. Ne-am "săturat" să luptăm pentru a ne adapta la această '''nouă normalitate''' şi refuzăm să credem că aşa ne vom continua viaţa! Examenele de semestru, de an, de finalizare studii şi de admitere trebuie susţinute preponderent online! Acolo unde totuşi nu se poate din motive obiective va trebui o atenţie foarte mare pentru respectarea tuturor regulilor de distanţare socială", a spus Cîmpeanu.El susţine că acest lucru este greu de realizat întrucât depinde de experienţa şi dedicaţia profesorului, precum şi de aria sa de expertiză ca să elaboreze teme/ subiecte "creativ, nu repetitiv"."Ca preşedinte al Comisiei pentru învăţământ din Camera Deputaţilor, ca preşedinte al CNR, ca preşedinte al AUF - cea mai mare reţea academică ce cuprinde 1.000 de universităţi din 118 ţări, ca rector al unei universităţi cu peste 10.000 de studenţi şi peste 1.000 de cadre didactice şi personal didactic auxiliar - vă mărturisesc că este mai greu decât ne-am fi putut aştepta! Depinde de experienţa şi dedicaţia profesorului, precum şi de aria sa de expertiză ca să elaboreze teme/ subiecte creativ, nu repetitiv. Poate că asta este o şansă şi o provocare extraordinară pentru profesorii români... Sunt convins că profesorii au acest potenţial!", susţine reprezentantul CNR.Sorin Cîmpeanu admite că există discrepanţe în modul de evaluare/ notare în şcolile româneşti, dar acestea nu se pot soluţiona acum "pe moment"."Anul şcolar şi universitar trebuie să se încheie! Am plătit deja costuri mari - un an din viaţa tinerilor noştri ar însemna mult prea mult! Suntem conştienţi că există discrepanţe în modul de evaluare/ notare în şcolile româneşti, dar acestea, din păcate, nu se pot soluţiona acum, pe moment. Am convingerea că fiecare director de şcoală, liceu sau fiecare decan ori rector ştie să discearnă. Am încredere că nimeni nu îşi doreşte să escaledeze riscuri care nu sunt absolut necesare ori întemeiate", a mai arătat el.El a subliniat că este important ca fiecare la nivelul său să acţioneze cu responsabilitate."Aşadar, cum niciun îndemn la echilibru, bună cuviinţă şi calm nu cred că prisoseşte, la asta îi îndemn pe toţi: elevi, studenţi, părinţi - dar mai ales pe profesori! Fiecare sistem de învăţământ îşi decide regulile şi procedurile proprii, însă nu trebuie să uităm că situaţia este diferită în fiecare ţară, că nu avem acelaşi nivel de răspândire a virusului. Este extrem de important să acţionăm cu responsabilitate, fiecare dintre noi la nivelul lui. Nu ne permitem să nu ne luptăm pentru tineri, care sunt de fapt viitorul nostru, al tuturor. Este nevoie de multă creativitate şi multă voinţă pentru a găsi soluţiile cele mai bune de a merge înainte respectând pe ceilalţi şi pe noi, asigurându-ne că măsurile de protecţie sunt respectate aşa cum ne recomandă întreaga comunitate a medicilor şi cercetătorilor în domeniu. Nimeni, din România sau din alte ţări, nu poate avea garanţii certe că s-au luat hotărârile cele mai bune într-o situaţie atipică, fără precedent în '''epoca modernă'''. Istoria va dovedi... În educaţie deciziile de azi se traduc prin efecte peste ani. COVID ne învaţă pe toţi că trebuie să progresăm! Păstrând distanţa...", mai afirmă Sorin Cîmpeanu.