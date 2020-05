„Acesta a fost planul lui…” Loredana Chivu, prima reacție după ce Mercedesul ei a fost incendiat în satul Bizighești de o nevastă înșelată

20:20

Veste proastă din partea INSP! Potrivit ultimelor informații, bilanțul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 937. Numărul persoanelor care au murit din cauza virusului COVID-19 a ajuns la 937. Informațiile au fost transmise de către INSP. De la ultima informare, bilanțul deceselor a crescut cu 7. Deces 930 Bărbat, 69 ani, județ Hunedoara. Dată […]