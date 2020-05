Descoperire surprinzătoare la Cazinoul din Constanța. Ce au găsit experții în subsolul clădirii

21:30

Momente cumplite pentru Loredana Chivu! Focoasa blondină a trăit un șoc după ce o femeie din Panciu i-a incendiat bolidul de lux, un Mercedes GLE Coupe, din gelozie. Scenariu de fil sau crunta realitate? Ce-i drept, ceea ce i s-a întâmplat Loredanei Chivu întrece orice imaginație și bate orice scenariu, orice idee și orice telenovelă […]