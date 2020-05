GCS: Încă şase români au murit din cauza COVID-19; numărul total al deceselor - 945

07:50

Liderul trupei U2, Bono (Paul David Hewson), s-a născut la 10 mai 1960, la Dublin, şi a crescut în partea de nord a acestui oraş în cartierele Ballymun şi Glasnevin. În 1971, s-a mutat în centrul oraşului pentru a începe să studieze la Institutul de învăţământ ''St. Patrick''. Un an mai târziu părinţii l-au înscris la Institutul ecumenic de învăţământ Mount Temple Comprehensive, primul de acest fel din Dublin.În 1976, Bono a răspuns unui anunţ publicat de Larry Mullen jr, colegul său de şcoală, care căuta tineri pentru a forma un grup rock. La fel au răspuns şi David Evans (The Edge), fratele său, Dick Evans, şi Adam Clayton. Cei patru membri rămaşi au format o trupă rock numită Feedback, nume ce a fost schimbat cu The Hype, pentru ca mai apoi să se definitiveze în U2. La început, Bono cânta la chitară şi voce şi scria cântecele grupului. Ulterior, Bono şi-a asumat rolul de solist, chiar dacă mai cânta la chitară, potrivit CineMagia-www.cinemagia.ro.Primul album U2 a fost lansat în 1980 - ''Boy'', potrivit site-ului oficial al trupei www.u2.com. Au urmat: ''October'' (1981), ''War'' (1983), ''The Unforgettable Fire'' (1984). Albumul ''The Joshua Tree'' (1987) i-a făcut pe cei de la U2 celebri pe plan internaţional. Alte albume ale trupei sunt ''Rattle and Hum'' (1988), ''Achtung Baby'' (1991), ''Zooropa'' (1993), ''Pop'' (1997), ''All That You Can't Leave Behind'' (2000). Foto: (c) DEAN LEWINS/EPAPiesa "Beautiful Day" de pe albumul ''All That You Can't Leave Behind'' a câştigat trei premii Grammy pentru Song of the Year, Record of the Year şi Best Rock Performance de către un duo sau un grup la cea de-a 43-a ceremonie anuală a premiilor Grammy, în anul 2001.Următorul material discografic ''How to Dismantle an Atomic Bomb'' (2004) a fost foarte bine primit de fani, iar cele două single-uri de pe album ''Vertigo" şi "Sometimes You Can't Make It On Your Own" au obţinut mai multe premii Grammy, potrivit site-ului www.biography.com. În 2009, trupa a lansat albumul ''No Line on the Horizon'', care a ajuns rapid în topurile americane, iar în 2014 a lansat ''Songs of Innocence''. Foto: (c) DAVE HUNT/EPADe asemenea, trupa s-a implicat şi în concerte mari ca Live Aid din 1985 şi Live 8 din 2005, cerând ţărilor din G8 un ajutor mai substanţial acordat ţărilor africane, potrivit CineMagia-www.cinemagia.ro.Bono şi-a folosit popularitatea în acţiuni caritabile, fiind implicat în acţiunile umanitare de luptă împotriva maladiei SIDA în Sudan şi militând pentru ştergerea datoriilor externe ale statelor lumii a treia. Foto: (c) OLIVIER CHASSIGNOLE/EPAArtistul a primit numeroase recunoaşteri la nivel mondial pentru activitatea sa între care nominalizarea pentru Premiul Nobel pentru Pace (2003, 2005, 2006), Cavaler al Legiunii de Onoare în Franţa, în 2003, potrivit imdb.com. A fost desemnat de către publicaţia ''Time'' drept ''omul anului'' în 2005, potrivit biography.com. Totodată, a fost nominalizat la Premiile Grammy, Globurile de Aur şi Oscar. În martie 2007 a fost numit Cavaler al Imperiului Britanic şi, cu zâmbetul pe buze, a povestit că fiul său mai mic a crezut că va deveni cavaler Jedi, relata la acea dată Associated Press. Bono a fost numit ''Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire'' în cadrul unei ceremonii organizate la reşedinţa din Dublin a ambasadorului Marii Britanii David Reddaway.În iunie 2009, trupa U2 l-a omagiat pe Michel Jackson cu un scurt recital într-un concert din cadrul turneului ''360° Tour'', pe stadionul Camp Nou din Barcelona, Spania. Bono a cântat alături de miile de spectatori pasaje din piesele ''Angel Of Harlem'', ''Man in the mirror'' şi ''Don't stop 'til you get enough'', un gest impresionant care a stârnit multe aplauze în memoria Regelui Muzicii Pop. Foto: (c) YONHAP/via EPADe-a lungul timpului, a colaborat cu artişti precum: Frank Sinatra, Johnny Cash, Willie Nelson, Luciano Pavarotti, Roy Orbison, Bob Dylan, BB King, Ray Charles, Quincy Jones, Bruce Springsteen, Tony Bennett, Clannad, The Corrs, Wyclef Jean, Mary J. Blige.S-a întâlnit cu lideri ai lumii şi cu politicieni pentru a discuta despre sărăcie, bolile cu transmitere sexuală şi reducerea datoriilor pentru ţările în curs de dezvoltare.În 2017, trupa a lansat albumul ''Songs of Experience''. Tot în 2017, a dat startul turneului american ''Joshua Tree'', la Seattle, concertul fiind presărat cu numeroase mesaje referitoare la peisajul politic. Turneul s-a dorit a fi o privire retrospectivă asupra albumului lansat în 1987, ''The Joshua Tree'', care s-a remarcat la nivel mondial în special prin hiturile ''With Or Without You'' şi ''I Still Haven't Found What I'm Looking For''. Recitalul U2 a debutat cu unul dintre cântecele vechi ale formaţiei, ''Sunday Bloody Sunday'', urmat de ''New Year's Day'', ''Pride'' şi întreg LP-ul ''The Joshua Tree''. Foto: (c) DEAN LEWINS/EPAÎn octombrie 2018, Bono a lansat un apel către artişti pentru sărbătorirea iubirii faţă de Europa, într-un moment în care importanţa Uniunii Europene a fost pusă sub semnul întrebării. Aflat într-o vizită la Parlamentul European, la Bruxelles, muzicianul a descris instituţiile europene ca fiind atât "creierul care munceşte pentru îmbunătăţirea vieţilor europenilor", cât şi "inima care bate puternic şi îi aduce împreună''.În decembrie 2019, U2 a concertat pentru prima dată în India, la Mumbai, la încheierea ediţiei din 2019 a ''Joshua Tree Tour'', potrivit www.u2.com.Anul acesta, în luna aprilie, trupa U2 a donat 10 milioane de euro pentru a sprijini lupta împotriva epidemiei de coronavirus în Irlanda.Este căsătorit din 1982 cu Alison Stewart şi are patru copii, două fete, Jordan şi Memphis Eve, şi doi băieţi, Elijah şi John Abraham.