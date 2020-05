L-a văzut cineva? Lavi Flaviu din Calafat a dispărut fără urmă!

09:30

Iată principalele evenimente petrecute în ziua de 10 mai de-a lungul timpului în lumea sportului: – în 1957, se nasc gemenii Phil și Steve Mahre, medaliați olimpici în 1980 și 1984 la schi alpin – în 1960, s-a născut fosta atletă jamaicană Merlene Ottey, triplă campioană mondială și câștigătoare a nouă medalii olimpice, trei de […] The post Ce s-a întâmplat în sport pe 10 mai appeared first on Cancan.ro.