Președintele Olympique Lyon a făcut anunțul: „Returul cu Juventus din Champions League se va disputa pe 7 august!”

10:00

Banca Națională a României a comunicat, vineri, cursul oficial pentru ziua de 8 mai, iar luni – la 0ra 13.00 – vom afla cotațiile pe piața valutară stabilite de specialiști pentru prima zi a săptămânii. La finalul săptămânii, 1 euro a fost cotat la 4,82 lei, în timp ce dolarul american a fost cotat la […] The post Curs valutar 10 mai 2020. Nu e nicio eroare. Câți lei costă azi 1 euro appeared first on Cancan.ro.