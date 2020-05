Au apărut noi imagini! Ce s-a întâmplat după ce Ciprian Marica a înșelat-o pe Ioana Marcu în camera de hotel din Cluj

11:10

Până pe 9 mai, pe teritoriul României au fost confirmate 15.131 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele confirmate pozitiv, 6.912 au fost declarate vindecate și externate. Din păcate, 945 de persoane au decedat, ultimele șase victime fiind făcute publice duminică dimineața.