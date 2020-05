Bursa de Valori la Bucureşti a câştigat 3,9 miliarde de lei din capitalizare, în această săptămână

10:50

Linda Evangelista, una dintre cele mai faimoase supermodele ale anilor '90, s-a născut la 10 mai 1965, în oraşul St. Catharines din provincia canadiană Ontario, potrivit fashionmodeldirectory.com.Părinţii săi au fost originari din localitatea Pignataro Interamna din regiunea Lazio a Italiei. A urmat cursurile liceului catolic Denis Morris din oraşul natal.La vârsta de numai 12 ani, Linda a devenit interesată de cariera de modelling, urmând cursuri în acest sens şi chiar prezentând articole de îmbrăcăminte destinate copiilor.În 1981, a participat la concursul de frumuseţe Miss Teen Niagara. Deşi nu l-a câştigat, prestaţia sa a fost remarcată de un reprezentant al companiei Elite Model Management, înfiinţată, în 1972, la Paris.Linda avea să semneze contractul cu Elite trei ani mai târziu, atunci când, în 1984, s-a mutat la New York. Cu înălţimea sa de 1,77 m, părul castaniu şi ochii albaştrii-verzi îl impresionează pe John Casablancas, un important agent de fotomodele, care o compară cu prezentatoarea de modă Joan Severance, în vogă în acei ani.La vârsta de 19 ani, este solicitată de compania Elite la Paris, unde cariera sa va cunoaşte o ascensiune fulminantă. În noiembrie 1984, apare pe coperta revistei de modă "L'Officiel".De-a lungul anilor, au urmat peste 700 de astfel de apariţii pe copertele unor publicaţii celebre de profil, precum "Vogue", "Cosmopolitan", "Glamour", "Elle", "W", "Allure" şi chiar "Time" sau "Rolling Stone".Din 1985, începe să lucreze cu Karl Lagerfeld, designer principal al casei de modă Chanel. În 1987, filmează o serie de materiale promoţionale pentru Gianni Versace.Colaborările cu case de modă celebre se succed fără întrerupere, câteva exemple în acest sens fiind Valentino, Ralph Loren, Oscar de la Renta, Alberta Ferretti, Calvin Klein etc. A fost, însă, şi imaginea unor companii ce nu activează în domeniul fashion, precum Visa, American Express ori Pizza Hut.În 1986, l-a întâlnit pe fotograful Steven Meisel, cu care a lucrat o lungă perioadă de timp.În 1988, Linda Evangelista a realizat un pictorial în care apărea cu părul tuns scurt, coafură realizată de francezul Julien d'Ys. Fotografiile au avut un succes ieşit din comun, un an mai târziu acest stil fiind adoptat de alte vedete de talie internaţională, precum Demi Moore şi Susan Sullivan.La începutul anilor 1990, celebritatea Lindei era comparabilă cu cea a fotomodelelor Christy Turlington şi Naomi Campbell, cele trei alcătuind ceea ce presa numea "Trinitatea". A rămas celebră coperta ediţiei din ianuarie 1990 a publicaţiei British Vogue, în care "Trinităţii" i s-au adăugat Cindy Crawford şi Tatjana Patitz.În mai 1990, Evangelista a fost inclusă în topul celor mai frumoşi 50 de oameni din lume, întocmit de revista "People", arată people.com.A acordat un interviu pentru "Vogue", publicat în octombrie 1990, în care a rostit o frază ce avea să devină celebră: "Nici nu ne trezim dimineaţa pentru mai puţin de 10.000 de dolari pe zi", conform vogue.com.În anul 1998, după nenumărate apariţii publicitare inclusiv pe panouri gigant în centrul Times Square din Manhattan, un turneu în Australia alături de Claudia Schiffer, prezentări pentru colecţii semnate de celebri creatori de modă, Linda Evangelista îşi anunţă retragerea din lumea modellingului. Se stabileşte pe Coasta de Azur, unde îşi petrece următorii doi ani.Manechinul canadian revine în lumina blitzurilor în 2001 şi pozează pentru prima pagină a numărului din septembrie a publicaţiei "Vogue". În ciuda pauzei de aproape trei ani, Linda îşi păstrează farmecul inegalabil în faţa obectivului, fiind numită "Maria Callas a modellingului" de către fotograful Rocco Laspata.În 2006, a devenit primul model care a apărut de două ori într-un an pe coperta "Vogue". Memorabile au rămas şi prezenţa sa la Festivalul de Film de la Cannes, din mai 2008, când a participat la o sesiune foto pe covorul roşu alături de modelul indian Aishwarya Rai Bachchan.A fost invitată la Dineul corespondenţilor de la Casa Albă, din 2014.În 2011, a apărut într-un pictorial în ''W magazine'', unde a jucat rolul unei soţii care s-a bucurat de o viaţă dublă ca supererou. În octombrie 2014, Linda a participat la versiunea australiană a show-ului "Next Top Model", la Sydney, ca membru al juriului. Cu o lună în urmă, ea a apărut la un dineu de gală cu ocazia aniversării a 50 de ani de apariţie a revistei italiene ''Vogue'', care s-a desfăşurat în cadrul Săptămânii Modei de la Milano.O fotografie inedită cu Linda, realizată în 1991, a fost aleasă pentru coperta cărţii aniversare "Vogue 100: A Century of Style", publicată în 2016.A apărut în şapte filme documentar: "Models - a Film" (1991), "Pret-a-Porter" (1994), "Unzipped" (1995), "Catwalk" (1995), "Mademoiselle C" (2013), "Mode als Religion" (2013) şi "George Michael Freedom" (2017).În 1990 şi în 1992, a filmat pentru două videoclipuri ale lui George Michael: ''Freedom'' şi ''Too Funky''.În 2005, a câştigat Women's World Award, la World Fashion Icon Award.I se mai spune şi "Cameleonul", datorită schimbărilor de look repetate. Despre Linda Evangelista, designerul Chanel, Karl Lagerfeld spunea: ''Nu există un alt model în lume mai profesionist decât ea''.Linda s-a implicat în numeroase cauze umanitare, printre care acţiuni de luptă împotriva SIDA şi împotriva cancerului de sân.A fost căsătorită cu directorul executiv de la Elite, Gerald Marie din 1987 până în 1993. În octombrie 2006, a născut un băieţel, al cărui tată este Francois-Henri Pinault. AGERPRES (Documentare - Horia Plugaru, editor: Cerasela Bădiţă, editor online: Alexandru Cojocaru)