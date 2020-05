Viorel a trădat-o pe Vulpița de la Acces Direct! A bătut palma cu concurența

11:20

Regulile de distanțare socială nu vor dispărea după data de 15 mai, atunci când România va intra în starea de alertă, nemafiind prelungită starea de urgență, iar reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au transmis regulile care sunt propuse a intra în vigoare de la data respectivă. În ceea ce privește unele evenimente – cununii, botezuri sau […]