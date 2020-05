George Burcea, din nou acasă la Andreea Bălan?! Ce story a publicat actorul în weekend

12:00

Când ești tânăr, frumos și talentat… e cam greu să nu fii asaltat! Jador, manelistul care i-a declarat război Vulpiței în vizualizări, se bucură de succes atât pe plan muzical, dar și în viața de zi cu zi. Și da, ne referim și la viața amoroasă, desigur, căci nu puține sunt domnișoarele, dar și doamnele […] The post Cum a încercat o admiratoare 65+ să-l vrăjească pe Jador cu imagini XXX. „Se pozase în casă, complet goală și…” appeared first on Cancan.ro.