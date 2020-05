Adio, Ciprian Marica? În compania cui își petrece timpul Ioana Marcu, după ce s-a aflat de amantlâcul din hotel

14:30

În ultimele zile, au apărut zvonuri potrivit cărora Anda Adam și Sorin Andrei Nicolescu s-ar fi certat și că divorțul ar fi iminent. Realitatea ar fi însă alta, iar între cei doi nu ar exista probleme. Mărturie în acest sens ar sta cea mai recentă poză urcată de tânăr pe contul personal de Instagram. VEZI […] The post Prima fotografie cu Anda Adam și soțul ei împreună, după ce s-a spus că divorțează. Ce a scris bărbatul în dreptul imaginii appeared first on Cancan.ro.