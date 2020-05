Loredana Chivu, foc și pară după ce bolidul său de lux a fost incendiat de o nevastă înșelată: „Nimic nu mă poate opri”

14:50

Răsturnare de situație, iar Vulpița din Vaslui a fost, cu siguranță, luată prin surprindere. Viorel Stegaru s-a decis să acționeze și să contracareze… artistic acțiunile Veronicăi, iar cei care le urmăresc ”telenovela” intens mediatizată abia așteaptă să afle ce se va întâmpla în continuare. Atunci când Vulpița din Vaslui a luat hotărârea de a lansa […] The post Viorel a trădat-o pe Vulpița de la Acces Direct! A bătut palma cu concurența appeared first on Cancan.ro.