EXCLUSIV Portretul lui Alexandru Cherecheș, ținta verii pentru Dinamo: „Mi-aș dori să mă antreneze Gică Hagi măcar pentru o oră”

19:20

Viorel Cataramă (65 de ani) le dă o veste proastă fanilor lui Dinamo. Omul de afaceri afirmă că echipa nu poate fi vândută de către Ionuț Negoiță (46), din cauza unor probleme juridice.„Dinamo are probleme juridice care fac imposibilă orice tranzacție. Eu spun ce probleme am întâmpinat. Am fost de bună credința, la fel și domnul Negoiță, contractul trebuia doar sa fie semnat, iar banii erau în cont, urmau să fie transferați. ...