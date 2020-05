Fermierii pot depune cereri, începând de luni, pentru obţinerea unei finanţări de 70% din valoarea primei de asigurare

20:30

Festivalul de la Cannes, care urma să debuteze marţi, speră că cineastul american Spike Lee, preşedintele ediţiei din acest an a festivalului, anulată din cauza coronavirusului, va fi lider al juriului în 2021, au declarat duminică cei doi responsabili principali ai evenimentului, relatează agenţia AFP."Spike Lee este minunat. El ne-a anunţat (...) că e pregătit să fie preşedinte al juriului în 2021", a declarat pentru Le Figaro Pierre Lescure, preşedintele festivalului."Spike Lee ne-a spus ca ne va fi loial, indiferent ce se întâmplă. Sper că se va întâmpla acest lucru anul viitor", a declarat la rândul său delegatul general al festivalului, Thierry Fremaux, pentru site-ul britanic Screendaily.com.Cineastul american ar fi trebuit să prezinte, în afara competiţiei, "un film superb pe care l-a realizat cu Netflix", "Da 5 Bloods", ce va fi lansat pe platforma online la data de 12 iunie, a precizat Fremaux. "Această surpriză (...) ar fi trebuit să marcheze revenirea Netflix pe covorul roşu, în afara competiţiei, desigur", a adăugat el. Cel mai importat festival de film din lume şi platforma americană au o relaţie complicată, iar din 2017 niciun film având ştampila Netflix nu a figurat în selecţia oficială. În 2017, două filme Netflix au fost prezentate la Cannes, printre acestea numărându-se "Okja", al regizorului sud-coreean Bong Joon-ho premiat cu trofeul Palme d'Or în 2019 şi câştigător al unui Oscar pentru "Parasite". După ce Netflix a făcut istorie în 2017, reuşind ca ambele sale filme propuse - "Okja" şi "The Mayerowitz Stories", de Noah Baumbach - să fie incluse în competiţia din acel an, organizatorii de la Cannes şi Thierry Fremaux s-au confruntat cu o revoltă a proprietarilor de cinematografe din Franţa, nemulţumiţi de practica adoptată de Netflix de a produce filme care devin disponibile imediat pe site-ul companiei americane. Potrivit legislaţiei din Franţa, este nevoie de un interval de aşteptare de 36 de luni după lansarea în cinematografe a unui film înainte ca acesta să devină disponibil pe platformele de streaming. Organizatorii de la Cannes au cedat în faţa proprietarilor de cinematografe franceze şi au stabilit o regulă prin care niciun film nu poate să concureze pentru premiile decernate de prestigioasele jurii de pe Croazetă dacă nu a fost lansat în cinematografele din Franţa. Netflix a reacţionat şi s-a retras din festival. Lescure şi Fremaux au precizat, însă, că reflectă în continuare asupra formelor alternative pe care festivalul le-ar putea lua în acest an, în special în ceea ce priveşte o selecţie denumită "Cannes 2020", fără juriu sau premii, dar şi asupra unei posibile colaborări cu Festivalul de Film de la Veneţia (Mostra)."Suntem de acord cu principiul de a face ceva împreună, dar punem la îndoială forma pe care ar trebui să o ia", a spus Lescure cu privire la evenimentul de la Veneţia, Fremaux indicând că doreşte să "prezinte filmele împreună"."Cu eticheta Cannes 2020 şi piaţa de filme online, un "Cannes dincolo de ziduri" va fi a treia axă a redistribuirii noastre în această toamnă", a continuat delegatul general care a evocat o prezenţă la festivalurile de la Toronto, Deauville, Angouleme, San Sebastian, New York, Busan în Coreea de Sud sau la Festivalul Lumiere de la Lyon.În ceea ce priveşte costul anulării festivalului fizic, Lescure estimează că pierderile s-ar putea ridica la 5-10 milioane" de euro. Însă, a subliniat el, "modul în care festivalul şi-a structurat finanţele şi trezoreria prin crearea unui fond de dotare îl protejează". Acest fond "este înzestrat cu aproximativ 20 de milioane de euro", a continuat el, precizând că "festivalul nu va fi niciodată o maşină comercială".Cea de-a 73-a ediţie a acestei reuniuni, care trebuia să înceapă marţi şi să se desfăşoare până la data de 23 mai, a fost iniţial amânată de organizatori pentru sfârşitul lunii iunie şi începutul lunii iulie, apoi sine die. De atunci, organizatorii festivalului au indicat că "studiază toate oportunităţile" pentru organizarea festivalului în acest an, "într-un fel sau altul".Secţiunile paralele ale Festivalului de la Cannes - Semaine de la Critique, Quinzaine des Realisateurs şi ACID Cannes - au anunţat, printr-un comunicat comun publicat la 15 aprilie pe site-urile lor oficiale, că îşi anulează ediţiile din 2020. AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor online: Alexandru Cojocaru)