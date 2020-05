Secţie de Poliţie închisă din cauza coronavirus la Giurgiu: Doar norocul va face ca Poliţia Română să nu intre într-un colaps

01:10

Horoscop 11 mai. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 11 mai 2020; lordul karmei Saturn in Varsator intra in stationare retrograda azi si lumea parca sta pe loc. Este un moment puternic ce aduce o schimbare solida si de impact social. Da, Saturn intra retrograd o data pe an dar intr-un climat astrologic mai usor decat in acest an.