VIDEO | Primul tren cu muncitori români a ajuns în Austria. Măsuri fără precedent la Gara de Nord din Timișoara

Cantautoarea şi producătoarea Betty Wright, devenită celebră în special datorită hitului soul-disco din 1971 ”Clean Up Woman”, a murit duminică în locuinţa sa din Miami, Statele Unite, răpusă de cancer la vârsta de 66 de ani, relatează agenţia DPA care citează The New York Times. Alături de contribuţia sa marcantă în sunetul funk din Miami […]