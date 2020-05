Ce face fiul Mădălinei Manole, la 10 ani după moartea artistei. Nu și-a cunoscut niciodată mama: ”Este foarte matur și a înțeles…”

07:20

Viorel Cataramă vrea să demonstreze că virusul COVID-19 nu e așa de periculos încât oamenii să fie izolați în locuințe, astfel că și-a propus să se infecteze! A făcut primul pas, când s-a dus în comuna Bărbulești, unde e focat de coronavirus, și s-a îmbrățișat cu oamenii de acolo. Se pare că omul de afaceri