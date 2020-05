Conducători auto, depistați cu peste 200 km/h pe autostradă

12:40

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Magazinul online desfasoara in aceste zile o campanie de reduceri la televizoare 4K Ultra HD. eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI. Am analizat ofertele existente si am descoperit 3 televizoare foarte bune, cu preturi pornind de la 900 de lei, si care pot fi cumparate si in rate fara dobanda, ceea ce inseamna ca nu veti simti la buzunar o astfel de investitie. 1. Un televizor LED Star-Light, cu diagonala de 109 cm, 43DM7000, 4K U...