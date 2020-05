VIDEO Orban: Joi adoptăm prin ordonanţă de urgenţă măsurile pe care le extindem în perioada stării de alertă

17:00

Muzeul Municipiului Bucureşti invită publicul să vizioneze primul proiect expoziţional virtual integral sub genericul "Maeştri ai benzii desenate science-fiction româneşti, perioada 1960 - 1989".Potrivit unui comunicat al muzeului, transmis luni AGERPRES, prima sală a expoziţiei cuprinde benzi desenate din revistele "Cutezătorii", "Luminiţa", "Luceafărul Copiilor" şi "Orion"; din almanahurile "Cutezătorii", "Vacanţa Cutezătorilor" "Almanahul Copiilor" şi "Anticipaţia"; articole science fiction şi ilustraţii de coperte din revistele "Racheta Cutezătorilor" şi "Start spre viitor".Desenele sunt realizate de Valentin Tănase, Sandu Florea, Puiu Manu, Albin Stănescu, Viorel Pîrligras, Ion şi V. Mihăescu, Elena Mihăescu, Pompiliu Dumitrescu, Marian Mirescu, Valentin Iordache, E. Dumitrache şi Radu Marian, iar scenarii sunt semnate de Horia Aramă, Sorin Ştefănescu, Ion Hobana, Tudor Popescu, Rodica Popescu, Aurel Weiss şi Emilia Căldăraru."Este vorba de un click care va deschide Muzeul Cosmic şi unde trebuie să recunosc, nu mă aşteptam în viaţa asta să fiu şi căpitan de navă şi personaj de bandă desenată. Toate muzeele MMB se regăsesc în corpul navei şi vom explora, în timp, patrimoniul muzeal salvat pe nava Irina Suţu. Prin urmare, dacă tot sunt riscuri asumate, păstrând distanţa socială, universul este atât de larg încât o navă spaţială care salvează patrimoniul cultural este bine-venită, de data aceasta pentru a fi ea explorată şi nu universul. Aceasta este de fapt invitaţia şi este într-adevăr un proiect în premieră care a adunat şi iubitori de SF, dar şi talentaţi desenatori de bandă desenată", afirmă directorul Muzeului Municipiului Bucureşti, istoricul şi antropologul Adrian Majuru.La rândul său, autorul de benzi desenate Mihai I. Grăjdeanu afirmă că această expoziţie virtuală este un concept original, prin intermediul căruia organizatorii îşi doresc să ofere vizitatorilor "o călătorie în lumea benzilor desenate cu totul şi cu totul diferită"."Nu am realizat expoziţia pe baza unor imagini filmate sau fotografiate în spaţiul de expunere al muzeului! Nu am vrut doar să intrăm online, să dam click şi să ne uităm la imagini! Am vrut să fie ca o poveste, să atragem vizitatorul alături de noi într-o călătorie intergalactică! O evadare într-un univers al frumosului, acolo unde să putem ajunge cu ajutorul imaginaţiei, dar şi să descoperim lucruri inedite. De aceea, am propus mai întâi două teasere. Aşadar, vă invit pe nava Irina Suţu pentru a viziona o primă expoziţie virtuală din Muzeul Cosmic!", spune Grăjdeanu.Expoziţia poate fi vizionată accesând link-ul: https://www.artsteps.com/view/5ead286477b4156f9ba5b904. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Popescu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Ady Ivaşcu)