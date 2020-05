Alexandru Rafila avertizează cu privire la mănușile chirurgicale: „Pot purta multe virusuri și bacterii ca și mâinile”

11:50

Biletul Zilei de ieri a fost câștigător. Am pariat pe dubla 1X la FC Isloch – Belshina (2-1), pe victoria oaspeților în Smolevichi – BATE Borisov (3-5) și pe minim două schimbări ale tabelei de marcaj în Dinamo Brest – Dinamo Minsk (2-1). Astăzi, vom ținti profitul cu selecții din fotbal și darts. Cele mai […] The post Biletul Zilei » Profitul vine din darts și fotbal! appeared first on Cancan.ro.