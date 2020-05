Orban: Am încredere că Parlamentul va dezbate cu celeritate proiectul de lege cu măsurile pe perioada stării de alertă

19:00

Antrenorul român Mircea Lucescu a vorbit, pentru Corriere dello Sport, despre cele două mari vedete ale fotbalului, Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo, şi a dezvăluit că, dacă amândoi ar fi jucătorii săi, l-ar folosi mai mult pe argentinian."Sunt două fenomene, însă în echipa mea Messi ar juca mai mult. El are şi talentul ultimei pase, pe lângă cel al golului, în timp ce Ronaldo are mai ales talentul golului", a spus Lucescu.Antrenor la Şahtior Doneţk între 2004 şi 2016, Lucescu s-a declarat dezamăgit de atitudinea celui care l-a înlocuit la echipa ucraineană, portughezul Paulo Fonseca, acum la AS Roma."I-am lăsat banca lui Şahtior lui Fonseca, nu vă ascund că am fost jignit de comportamentul său. Nici măcar nu mi-a mulţumit pentru echipa minunată pe care i-am lăsat-o, ar fi ajuns un singur telefon", a afirmat românul."La început juca 4-4-2 ca la Braga, însă la un moment dat preşedintele l-a convins să revină la aşezarea mea 4-2-3-1, fiindcă echipa cunoştea pe dinafară acel sistem de joc conceput anume pentru numeroşii brazilieni. Lăsaţi-mă să vă spun altceva: când eram eu, în fiecare an vindeau măcar doi jucători, nu şi cu Fonseca", a spus Lucescu."Trebuie totuşi să recunosc că Fonseca a demonstrat o mare inteligenţă şi capacitatea de a se adapta şi dincolo de lipsa de respect pe care mi-a arătat-o, are calităţile pentru a reuşi la Roma. O satisfacţie pentru mine? Când eram la Şahtior, am învins-o cu 4-0 pe Braga antrenată de el. Adaug: de la Braga nu ar fi putut niciodată să ajungă la Roma", a continuat Lucescu.El a avut cuvinte de laudă pentru Roberto Mancini, actualul selecţioner al Italiei: "În afară de fiul meu Răzvan, care peste tot unde a fost a câştigat, mă revăd în Mancini. Este extraordinar ce a reuşit la naţională. A lansat tineri care nici măcar nu debutaseră în Serie A, i-a făcut să se maturizeze, să progreseze, le-a insuflat convingeri puternice. Italia va avea un viitor cu Mancini". AGERPRES (AS/autor: Mircea Lazaroniu; editor: Adrian Drăguţ, editor online: Adrian Dădârlat)