Ilinca Vandici critică dur modificările la care apelează unele femei: ”Mi se pare exagerat, e anormal să arătăm toate la fel”

16:00

Grupul Superbet vine ȋn sprijinul celor aflați ȋn linia ȋntâi a luptei împotriva COVID-19 și, cu ajutorul Asociației INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, donează echipamente de protecție și biocide, pentru 30 de spitale din România. Superbet e recunoscător pentru eforturile uriașe pe care personalul medical le face zi și noapte și se alătură marilor actori […] The post Echipamente de protecție și biocide pentru 30 de spitale din România. Ilie Dumitrescu, ambasadorul campaniei Superbet #PariemPeBine appeared first on Cancan.ro.