Cum se vor organiza slujbele la biserici după 15 mai? Ludovic Orban vine cu precizări

17:20

Un angajat de la Salina Târgu Ocna și-a pierdut viața, după ce un mare bulgăre de sare a căzut peste el. În vârstă de doar 34 de ani, minerul lucra în Silozul 3, unde curăța sarea depusă pe pereți. Evenimentul nefericit a fost încadrat la accident de muncă. Din primele cercetări, se pare că bulgărele […] The post Teribil accident de muncă la Salina Târgu Ocna. Un tânăr a murit după ce un bulgăre de sare s-a prăbușit peste el appeared first on Cancan.ro.