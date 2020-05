Se prelungește starea de urgență?! Anunțul făcut de un personaj important din România

21:20

O tânără din Călărași, în vârstă de 35 de ani, a găsit un portofel cu aproape 2.000 de euro, carduri și acte. Aceasta nu a anunțat autoritățile și a păstrat bunul, lucru ce i-a adus un dosar penal. Femeia a fost acuzată de săvârșirea infracțiunii de însușirea bunului găsit, iar polițiștii au anunțat că au […] The post S-a ales cu dosar penal după ce a păstrat un portofel cu aproape 2.000 de euro, pe care l-a găsit într-un Peco appeared first on Cancan.ro.