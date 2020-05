Anunțul făcut de un microbiolog român: acest medicament combate virusul COVID-19!

07:50

Premierul României a vorbit deschis, luni seară, despre noile reguli ce vor intra în vigoare începând cu data de 15 mai, atunci când starea de urgență va expira. Deși starea de urgență expiră începând cu data de 15 mai, românii vor fi nevoiți să respecte noi reguli, pentru a sw proteja de epidemia de coronavirus. […] The post Reguli stricte pentru români, începând cu 15 mai. Ce vor trebui să facă la locul de muncă, dar și când folosesc transportul public appeared first on Cancan.ro.