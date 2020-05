CFR CLUJ. Gabi Mureșan intervine în scandalul Dan Petrescu - Alin Minteuan: „Circ premeditat! Nu a mințit”

09:50

Atacantul francez Harlem Gnohere (32 de ani) mai are un an de contract cu FCSB, deși inițial Gigi Becali spunea că în vară devine liber. Totuși, nu mai are nicio șansă să joace.„Bizonul” este în conflict cu patronul FCSB după ce l-a jignit pe Becali, despre care a scris că ar avea Alzheimer. În plus, a refuzat să își înjumătățească salariul și a intrat în șomaj tehnic, fapt ce l-a determinat pe Gnohere să dea clubul în judecată. ...