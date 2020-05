Suceava: 663 de cazuri de COVID-19 în evoluţie în judeţ; 14.983 teste efectuate până în prezent

13:30

În anul 1970, România a fost lovită de inundaţii catastrofale în mai multe perioade, pe parcursul lunilor mai-iunie-iulie, provocând pierderi de vieţi omeneşti şi mari pagube materiale pentru zeci de mii de familii, dar şi importante pagube economice - în agricultură, industrie, transporturi.Primul val de inundaţii s-a produs în perioada 12-15 mai 1970 şi a afectat 37 de judeţe ale ţării. Presa de la acea vreme scria că "pierderile social-economice provocate de aceste inundaţii au fost uriaşe: 256.000 persoane şi 460.000 de animale evacuate, 83 localităţi puternic afectate şi 1.528 parţial afectate, 13.070 case complet distruse, 11% din suprafaţa agricolă a ţării compromisă", potrivit site-ului www.academia.edu. Sursa foto: (c) ARMAND ROSENTHAL / Arhiva istorică AGERPRES - Inundatii in orasul Baia Mare. Sursa foto: (c) GHEORGHE AMUZA / Arhiva istorică AGERPRES - Inundatii in orasul Sighisoara. Sursa foto: (c) GHEORGHE AMUZA / Arhiva istorică AGERPRES - Inundatii in orasul Sighisoara. Sursa foto: (c) GHEORGHE AMUZA / Arhiva istorică AGERPRES - Inundatii in orasul Sighisoara.* Publicaţia "Scânteia" relata, la 14 mai 1970, că în urma "inundaţiilor şi precipitaţiilor abundente din ultimele zile, circulaţia rutieră şi feroviară a suferit perturbări în unele zone ale ţării", precizând: "Departamentul transporturilor auto, navale şi aeriene comunică suspendarea temporară a circulaţiei tuturor categoriilor de vehicule şi autovehicule pe drumurile din zonele Bacău, Miercurea Ciuc, Sighişoara, Odorhei, Reghin. Se menţine provizoriu întreruptă circulaţia tuturor trenurilor pe liniile Satu Mare-Baia Mare, Dej-Beclean, Salva-Ilva Mică (...)". Sursa foto: (c) GHEORGHE AMUZA / Arhiva istorică AGERPRES - Inundatii in orasul Sighisoara. Sursa foto: (c) GHEORGHE AMUZA /Arhiva istorică AGERPRES - Inundatii in orasul Sighisoara.* Tot în 14 mai 1970, ziarul "România liberă" scria: "Calamităţi provocate de intemperii într-o serie de judeţe ale ţării!", amintind râurile care au ieşit din matcă şi au inundat importante suprafeţe din mai multe judeţe ale ţării. "În urma ploilor deosebit de abundente căzute în ultimele 48 de ore, cumulate cu topirea unor mari cantităţi de zăpadă în zona muntoasă, s-au revărsat râurile Mureş, Someş, Bistriţa, Jijia şi altele. (...) Suprafeţe mari de teren şi unele localităţi, în special în nordul şi centrul Transilvaniei şi Moldovei, au provocat pagube materiale întreprinderilor, unităţilor agricole şi cetăţenilor. O serie de căi de comunicaţie feroviare şi rutiere au fost blocate, ceea ce a dus la întreruperea circulaţiei şi izolarea unor localităţi din judeţele Mureş, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Suceava, Neamţ, Iaşi". Sursa foto: (c) ARMAND ROSENTHAL /Arhiva istorică AGERPRES - Inundatii in judetul Alba; vedere din elicopter. Sursa foto: (c) ARMAND ROSENTHAL / Arhiva istorică AGERPRES - Inundatii in judetul Alba.* Unul dintre râurile care a produs pagube uriaşe a fost Mureşul, numeroase localităţi din judeţul Mureş şi din judeţul Alba fiind acoperite de ape, iar locuitorii trecând prin momente dramatice. "În lunca Mureşului, (...) învolburarea de ape clisoase ce şi-au părăsit matca se scurge nepotolită peste câmpuri. (...) Uliţele satelor au fost transformate în canale, peste pământuri pe care nu se mai văd nici grâul, până acum frumos, nici culturile abia răsărite. (...) Un elicopter survolează perimetrul inundat, culegându-i pe cei care s-au refugiat în poduri şi pe acoperişurile caselor", scria cotidianul "Scânteia", în 14 mai 1970. Sursa foto: (c) ARMAND ROSENTHAL /Arhiva istorică AGERPRES - Inundatii in judetul Alba; evacuarea sinistratilor cu barca. Sursa foto: (c) ARMAND ROSENTHAL / Arhiva istorică AGERPRES - Inundatii in judetul Alba; evacuarea sinistratilor cu elicopterul. Sursa foto: (c) ARMAND ROSENTHAL / Arhiva istorică AGERPRES - Inundatii in judetul Alba; evacuarea sinistratilor cu elicopterul.* La 15 mai 1970, ziarul "România liberă" avertiza că "este necesar să se evite consumul apei din fântânile inundate, din pâraie, lacuri", atrăgând atenţia că: "E nevoie să se fiarbă apa, conform recomandărilor personalului medico-sanitar. Cea mai mare atenţie trebuie acordată copiilor, deosebit de sensibili la consumul apei impure, (...) gravidelor şi bătrânilor, care sunt mai sensibili la umezeală, frig şi alte situaţii nefavorabile". Sursa foto: (c) ARMAND ROSENTHAL / Arhiva istorică AGERPRES - Inundatii in orasul Baia Mare. Sursa foto: (c) ARMAND ROSENTHAL / Arhiva istorică AGERPRES - Inundatii in orasul Baia Mare.* Efectele devastatoare ale inundaţiilor şi acţiunile care au urmat au fost prezentate şi în zilele următoare, astfel că, la 16 mai 1970, cotidianul "România liberă" relata: "Pe ogoare au fost luate măsuri pentru evacuarea apelor. Sunt deblocate canalele de irigaţii, se fac şanţuri de scurgere şi, pe măsura zvântării terenurilor, vor reîncepe lucrările agricole. Au fost luate măsuri în vederea procurării seminţelor pentru reînsămânţarea suprafeţelor ce au avut de suferit de pe urma inundaţiilor, pentru refacerea serelor şi solariilor, a adăposturilor şi stocurilor de nutreţuri pentru animale. (...) Apele Someşului au crescut vertiginos la Satu Mare... Elicoptere participă la salvarea femeilor, a copiilor şi a altor persoane surprinse de furia apelor, contribuind totodată la aprovizionarea cu alimente, apă minerală, combustibil şi medicamente. În judeţele Alba şi Hunedoara, mii de oameni şi ostaşi lucrează pentru evacuarea populaţiei din localităţile de pe Valea Mureşului. Într-o serie de localităţi din judeţul Galaţi continuă munca pentru supraînălţarea digurilor. Asemenea acţiuni continuă şi în judeţul Tulcea".AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, redactori Arhiva Foto: Vlad Ruşeanu, Elena Bălan; editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Andreea Preda) Explicaţie fotografie din deschidere: Inundatii in judetul Alba; vedere din elicopter.