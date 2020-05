„Ceasul mortii al lui Trump”. Panoul luminos care tronează pe o clădire din Times Square, în plină pandemie de COVID-19. Președintele SUA, luat în colimator

12:10

În rezervația de la Plenița au înflorit bujorii, dar sărbătoarea dedicată lor a fost anulată, în acest an, din cauza pandemiei de coronavirus. Este vorba despre o arie protejată, iar cine se încumetă […]