Cate Blanchett va juca în următoarele filme ale regizorilor James Gray şi Adam McKay

Într-o perioadă în care industria de la Hollywood şi-a oprit producţia cinematografică din cauza pandemiei de COVID-19, presa de specialitate a anunţat că actriţa Cate Blanchett a acceptat să joace în două proiecte ce vor fi regizate de doi cineaşti foarte apreciaţi, informează site-ul revistei Variety.Astfel, artista australiană va juca în următorul film al regizorului James Gray, "Armageddon Times", produs de RT Features, şi se va alătura distribuţiei lungmetrajului pe care Adam McKay îl va regiza pentru Netflix, "Don't Look Up", în care unul dintre rolurile principale va fi interpretat de Jennifer Lawrence.Recent, presa americană de specialitate a anunţat că actriţa Cate Blanchett a acceptat, de asemenea, să joace în "Borderlands", o adaptare cinematografică a jocului video omonim, produsă de Lionsgate şi în care vedeta australiană va face din nou echipă cu regizorul Eli Roth.Din cauza pandemiei de COVID-19, deocamdată nu sunt cunoscute datele la care aceste trei proiecte vor intra în etapa de producţie.Filmul "Armageddon Times" va fi scris şi regizat de James Gray. Pelicula se inspiră din experienţele personale ale regizorului James Gray, în perioada în care acesta era elev la şcoala Kew-Forest din cartierul newyorkez Queens. Dezvoltatorul imobiliar Fred Trump a făcut parte din consiliul de administraţie al acestei şcoli private, iar printre absolvenţii ei se află şi actualul preşedinte al Statelor Unite, Donald Trump. Directorul şcolii va fi unul dintre personajele principale din acest film.Revista Variety a anunţat în premieră la Festivalul de la Cannes din 2019 că acest proiect va fi următorul film ce va fi regizat de James Gray.Următorul film de pe agenda de lucru a regizorului Adam McKay, "Don't Look Up", a fost anunţat în luna februarie şi o va avea ca protagonistă pe Jennifer Lawrence. Pelicula va prezenta povestea a două specialiste în astronomie care pornesc într-un veritabil turneu de mediatizare pentru a avertiza omenirea în legătură cu un asteroid care se apropie de Terra şi care ar urma să distrugă planeta noastră. Adam McKay va scrie scenariul şi va regiza acest lungmetraj, ce marchează prima sa colaborare cu platforma de streaming Netflix.Pentru Cate Blanchett, 2020 pare să fie deja un an extrem de aglomerat. La începutul anului, actriţa australiană a încheiat filmările pentru thrillerul "Nightmare Alley", regizat de Guillermo del Toro, în care joacă alături de Bradley Cooper, înainte ca activităţile de post-producţie să fie oprite din cauza pandemiei de COVID-19.În prezent, Cate Blanchett poate fi văzută în serialul "Mrs. America", produs de Hulu şi difuzat de postul FX, într-un rol - cel al personajului Phyllis Schlafly - lăudat de criticii de specialitate şi care ar putea să îi aducă actriţei australiene un premiu Primetime Emmy la gala din 2020 a acestor prestigioase trofee dedicate producţiilor de televiziune. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Adrian Dãdârlat)

