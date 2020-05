Fotbal: Messi a marcat pe 88 la sută din stadioanele din La Liga pe care a jucat

17:20

Universitatea Politehnica din Timişoara (UPT) organizează în perioada 13 - 15 mai "Zilele Carierei - online", eveniment ajuns la cea de-a XVI-a ediţie, dar prima în mediul virtual."Companii de renume din vestul ţării îşi dau întâlnire cu studenţii şi absolvenţii UPT în mediul online, iar prin intermediul conferinţelor vor răspunde la toate întrebările acestora. Toţi cei interesaţi pot verifica ofertele de carieră disponibile (joburi, internship-uri, proiecte, sprijin pentru realizarea lucrărilor de licenţă) pe site-ul dedicat, www.cariere.upt.ro.", a anunţat purtătorul de cuvânt al UPT, Lucian Ronkov, într-un comunicat remis, marţi, AGERPRES.Cei care doresc vor putea participa online şi la conferinţele susţinute de unii dintre cei mai mari angajatori din zonă, datele de conectare fiind disponibile pe zilelecarierei.upt.ro.Cei interesaţi au la dispoziţie conferinţele programate marţi de la ora 13.00 (Nokia - Shaping your future career with 5G speed), miercuri, de la ora 11.00 (Huf - next level in the automotive industry) şi joi, de la ora 14.00 (Dalli Group - Intership Process Engineer - cum începi o carieră de succes în Dalli Group). Tot joi, dar de la ora 13.00 este programată conferinţă susţinută de specialiştii de la Accenture.Pe lângă informaţiile de ultimă oră privind piaţa muncii, studenţii şi absolvenţii îşi vor putea depune online CV-urile la companiile dorite.