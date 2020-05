Klaus Iohannis: Rămâne interzisă deplasarea în afara localității. Există și excepții și va fi nevoie de declarație

15:40

eMAG reduceri. Cel mai mare magazin online din Romania a scos la vanzare masti de protectie la un pret foarte mic, de sub 2 lei bucata. eMAG reduceri – Toate mastile la pret mic sunt AICI. Daca la inceputul pandemiei de coronavirus mastile de protectie fie nu se gaseaua deloc in magazine si in farmacii sau aveau preturi exorbitante (chiar si o masca de unica folosinta ajungand sa coste in farmacii sau in supermarketuri 7 – 10 lei), iata ca pretul lor a scazut acum destul de mult. Astfel, magazin...