Veste bună din Constanța! Aproape 90% din persoanele infectate cu COVID-19 s-au vindecat

15:40

Starea de Urgență se va încheia pe 14 mai, iar Gabriela Firea a anunțat oficial că parcurile din Capitală vor fi redeschise la acest final de săpătămână. Edilul îndeamnă totuși la precauție pentru a nu risca să răspândirea coronavirusului. VEZI AICI: GABRIELA FIREA A FĂCUT ANUNȚUL! TOATE EVENIMENTELE DIN CAPITALĂ AU FOST ANULATE. ANUL ACESTA […] The post Ce se întâmplă cu parcurile, grădinile și cimitirele din București, din 15 mai. Anunțul făcut de Gabriela Firea appeared first on Cancan.ro.