Senat: Proiectul cu măsurile pe perioada stării de alertă, amendat de Senat; Parlamentul încuviinţează starea de alertă în ţară

19:20

Gala premiilor Oscar din 2021 ar putea fi amânată cu patru luni pentru a permite filmelor ale căror lansări au fost amânate din cauza pandemiei de COVID-19 să devină eligibile pentru a fi nominalizate anul viitor la aceste trofee decernate de Academia de film americană, informează contactmusic.com.Ceremonia este de obicei organizată la începutul anului, dar, din cauza pandemiei declanşate de noul coronavirus, ediţia din 2021 ar putea avea loc în mai sau iunie.Decizia de modificare a calendarului acestei gale pentru, prima dată în istoria sa de 93 de ani, ar putea fi luată în contextul crizei sanitare globale, care a avut un impact sever asupra lansărilor de filme din 2020. Numeroase producţii cinematografice au fost obligate să îşi amâne premierele, întrucât cinematografele din lumea întreagă au fost închise în virtutea măsurilor de izolare adoptate în multe ţări.Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), instituţia care decernează premiile Oscar, a decis să ofere studiourilor cinematografice o perioadă mai mare de timp în care să îşi lanseze filmele eligibile la aceste trofee, ceea ce înseamnă că lungmetrajele ale căror premiere au fost amânate ar putea totuşi să se regăsească în palmaresul ediţiei din 2021.O sursă din industria cinematografică a făcut câteva dezvăluiri în acest sens pentru rubrica "Bizarre" din tabloidul The Sun: "Actuala criză de coronavirus a făcut valuri mari în industria noastră şi a decimat planurile ce vizau multe lansări din acest an. Organizatorii galei Oscar discută de mai multe săptămâni dacă gala din 2021 poate avea loc ţinând cont de faptul că atât de multe premiere au fost amânate"."Va exista o revoltă dacă nu vor fi făcute nişte modificări şi industria noastră ar putea fi complet devastată, dacă studiourile de film îşi opresc producţiile pentru ca acestea să fie eligibile de abia în 2022", a adăugat aceeaşi sursă."Ei propun amânarea galei, ce ar trebui să aibă loc pe 28 februarie 2021, fie pentru sfârşitul lunii mai, fie pentru începutul lunii iunie. Procedând astfel, filmele obligate să îşi amâne lansările vor putea fi proiectate în partea a doua a acestui an, sau la începutul lui 2021 şi vor fi în continuare eligibile la Oscaruri", a mai spus aceeaşi sursă."Studiourile cinematografice au fost informate în legătură cu aceste planuri şi în prezent îşi alcătuiesc calendarul de lansări în funcţie de noile precizări. Dar, în contextul incertitudinilor actuale, acest plan este în acest moment mai degrabă o tentativă", a adăugat sursa.Noile informaţii au apărut în presa internaţională după ce AMPAS a anunţat luna trecută un set de măsuri concepute pentru a ajuta marile studiouri de la Hollywood, inclusiv pentru a permite filmelor, care nu au mai putut fi proiectate în cinematografe în ultimele luni şi au fost lansate direct pe platformele de streaming, să poată să se califice în continuare pentru a fi nominalizate la premiile Oscar. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Adrian Dãdârlat)