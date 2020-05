Un interpret de muzică populară din Vaslui, arestat că a înșelat mai multe tinere pe Facebook

18:50

De câteva zile foștii soți Mihai și Iulia Albu se atacă necontrolat în mesaje pe rețelele de socializare. În atenția presei a ajuns prima dată designerul de pantofi, care le-a mărturisit prietenilor de pe Facebook că fosta sa soție nu îl lasă să-și vadă copilul de 62 de zile. Mihai Albu a creat un val […]