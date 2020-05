Diego Simeone, interviu genial » I-a comparat pe Lionel Messi și Diego Maradona: „Unul m-a făcut să sufăr, celălalt e întruchiparea fotbalului argentinian”

20:50

Harlem Gnohere(32 de ani), atacantul lui FCSB, a intrat în dizgrația patronului Gigi Becali. Francezul ar putea primi o mână de ajutor nesperată: Mircea Rednic îl vrea la Poli Iași.„Am o ofertă pentru Gnohere. Mi-a spus Mircea Rednic că vrea să îl ia, am zis că vreau 500.000 pe el. Nu am ofertă, a întrebat Mircea Rednic cât vreau pe el. Şi eu am zis că 500 de mii”, a dezvăluit Becali, la TV Telekom Sport.