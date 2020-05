Cameră: Proiectul Guvernului privind măsurile pe perioada stării de alertă - în comisii şi în plen

07:00

Formula 1 împlineşte miercuri 70 de ani de la primul Mare Premiu, desfăşurat pe circuitul englez de la Silverstone şi încheiat cu victoria italianului Giuseppe Farina la volanul unui monopost Alfa Romeo 158, scrie EFE.Pe 13 mai 1950 a avut loc Grand Prix-ul Marii Britanii, oficial Grand Prix-ul Europei, la care au asistat 120.000 de spectatori. Printre concurenţi au fost un prinţ thailandez, un baron elveţian şi un muzician de jazz, media de vârstă a piloţilor fiind de 39 de ani. Cunoscută oficial ca "The Royal Automobile Club Grand Prix d'Europe", denumire căreia i s-a adăugat "The British Grand Prix", aceasta a fost prima din cele şapte curse ale ediţiei inaugurale a Formulei 1. A fost totodată prima oară când o cursă disputată în afara Italiei sau Franţei a fost numită Grand Prix. Foto: (c) www.formula1.com După 70 de tururi, câştigător a fost Giuseppe Farina, plecat din pole position, obţinut în ajun. Cronometrat în 2 h 13 min 23 sec 600/1000, el a fost urmat de alţi doi piloţi pe Alfa Romeo, compatriotul său Luigi Fagioli, la 2 sec 6/10 secunde, şi britanicul Reg Parnell, la 52 de secunde. Foto: (c) www.formula1.comAlfa Romeo îi avea atunci pe "cei trei F", pe lângă Farina şi Fagioli fiind argentinianul Juan Manuel Fangio, ce avea să devină de cinci ori campion mondial, dar acesta nu a putut încheia cursa inaugurală, din cauza unei probleme la motor.Parnell a fost mai norocos şi a urcat pe ultima treaptă a podiumului, deşi strivise unul dintre numeroşii iepuri care se întâlneau în regiunea Silverstone. Potrivit presei de atunci, impactul cu animalul s-a soldat cu o zgârietură importantă pe capota maşinii pilotului. Foto: (c) www.formula1.comNumărul spectatorilor prezenţi în ziua cursei la Silverstone a fost estimat la 120.000, cel mai important dintre toţi fiind regele George al VI-lea, care a asistat împreună cu regina Elisabeta, prinţesa Margareta, lordul Mountbatten şi soţia acestuia. A fost singura dată când un monarh a asistat la o cursă auto desfăşurată în Marea Britanie. Foto: (c) www.formula1.comPrintre cei 21 de piloţi care au luat startul au fost prinţul Birabongse Bhanudej Bhanubandh, mai cunoscut ca prinţul Bira sau B.Bira, membru al familei regale thailandeze, şi baronul Emmanuel "Toulo" de Graffenried, un pilot elveţian care câştigase ediţia din 1949 a cursei, când încă nu exista un Campionat Mondial.Bira a fost singurul thailandez în Formula 1 până la apariţia lui Alexander Albon în 2019. Bira, pe un Maserati, nu a putut încheia acel Mare Premiu deoarece a rămas fără combustibil. De Graffenried, tot pe Maserati, a fost nevoit să abandoneze în urma unei probleme la motor.Vârsta medie a piloţilor ce au luat startul în acea cursă a fost de 39 de ani, mult mai ridicată decât cea de acum, care este în jur de 25 de ani. Trei dintre piloţii de la acea cursă inaugurală împliniseră 50 de ani: Luigi Fagioli avea 51 de ani, Louis Chiron, 50, iar francezul Philippe Etancelin, 53. Alţi cinci împliniseră 40 de ani, printre aceştia fiind şi Farina (43). Cel mai tânăr era britanicul Geoffrey Crossley, 29 de ani. Foto: (c) www.formula1.comAltă curiozitate este prezenţa unui muzician de jazz cunoscut în epocă, belgianul Johnny Claes, care, la volanul unui Talbot, a încheiat pe locul 11, ultimul, la şase tururi de Farina.Legendarul pilot britanic Stirling Moss, dispărut în luna aprilie, avea atunci 20 de ani şi nu a luat statul în acea cursă, participând în ceea ce avea să devină Formula 3.Câştigător al MP al Marii Britanii în 1955 şi 1957, Moss a fost numit "campion fără coroană" al Formulei 1, fiindcă nu a fost niciodată campion mondial. Vicecampion patru ani la rând, între 1955 şi 1958, el a încheiat pe poziţia a treia în următoarele trei sezoane.AGERPRES (AS/autor: Mircea Lazaroniu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto din deschidere: (c) www.formula1.com