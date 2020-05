Starea de alertă, zi crucială în România. CCR și Camera Deputaților vor lua, astăzi, decizii importante

19:00

La mai puțin de o săptămână de când măsurile stricte de canarantină au fost ridicate, numărul de noi infecții COVID-19 a crescut brusc în Germania. Autoritățile au anunțat marți de trei ori mai multe cazuri de infecții COVID-19 fața de ziua anterioară. Agenția federală responsabilă de limitarea răspândirii pandemiei pe teritoriul german, Institutul Robert Koch, […]