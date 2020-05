COVID-19. Se redeschid terasele după 15 mai? Amendamentul propus de PSD care poate schimba lege Guvernului Orban

08:10

Pandemia de coronavirus care a afectat întreaga lume și a suspendat competițiile sportive dă peste cap planurile pe care Gigi Becali le avea la FCSB.Patronul echipei roș-albastre a anunțat că pentru moment nu are de gând să mai arunce cu banii și să facă transferuri, preferând să mizeze pe jucătorii tineri pe care îi are la FCSB.„Până nu văd ce se întâmplă, nu mai dau niciun ban! Eu oricum am tot tineretul la mine. Şi atunci nu are rost să fac transferuri. ...