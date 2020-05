Coronavirus: Serena Williams este nerăbdătoare să joace din nou tenis

08:00

Muzicianul Stevie Wonder (pe numele său real Stevland Hardaway Judkins) s-a născut la 13 mai 1950, în localitatea Saginaw, Michigan, SUA. Numele său a fost ulterior modificat în Stevland Hardaway Morris, când s-a căsătorit mama sa, notează ww.allmusic.com. Născut prematur, a fost ţinut în incubator. Faptul că a primit prea mult oxigen a dus la cicatrizarea şi detaşarea retinei sale şi astfel şi-a pierdut vederea, potrivit www.steviewonder.org.uk. Deşi orb, micul Stevland a început să înveţe pianul la vârsta de 7 ani şi s-a perfecţionat în cântatul la tobe şi la armonică, la vârsta de 9 ani.A urmat cursurile Şcolii din Michigan pentru Nevăzători, pe care o întrerupea adesea, din cauza turneelor întreprinse pe cont propriu. În 1961, a fost descoperit de cântăreţul Ronnie White, de la trupa Miracles, care îi intermediază o audiţie la casa de discuri Motown. Proprietarul casei de înregistrări, Berry Gordy, a acceptat imediat semnarea unui contract între Motown şi ''Little Stevie Wonder, the Twelve Year Old Genius'' (micul Stevie Wonder, geniul de 12 ani), cum a fost denumit.Prima înregistrare, ''Fingertips'' (1963), îi asigură succesul comercial şi pe piaţa de desfacere a discurilor Motown. Între 1965 şi 1970, Stevie Wonder se număra printre starurile casei Motown, linia sa melodică reprezentativă fiind blues-ul. După ce contractul cu Motown a expirat, în 1971, Wonder a semnat unul nou, care îi acorda drepturi depline asupra creaţiilor şi interpretărilor sale, plus oportunitatea de a-şi deschide propria companie de înregistrări, "Black Bull Music".În anii '70, i-au apărut patru albume: ''Talking Book'' (1972), ''Innervisions'' (1973), ''Fulfillingness' First Finale'' (1974) şi ''Songs in the Key of Life'' (1976), care au inclus unele dintre piesele cele mai cunoscute şi de succes, printre care "Living in the City", "Boogie on a Reggae Woman" sau "Isn't She Lovely". În zece ani, Stevie Wonder a câştigat 15 premii Grammy.La începutul anilor '70, Stevie a fost unul dintre pionierii în utilizarea sintetizatoarelor în muzică, încorporând sunete electronice perfect cu cele acustice. Aceasta a influenţat extrem de mult dezvoltarea genurilor muzicale de factură electronică.În următorii ani, Stevie Wonder a compus coloana sonoră a filmului documentar ''The Secret Life Of Plants'', care s-a dovedit a fi un eşec. Urmează, în 1980, ''Hotter Than July'', iar în 1982, a lansat albumul retrospectivă ''Original Musiquarium I''. Stevie Wonder a compus coloana sonoră a filmului ''The Woman In Red'', balada ''I Just Called To Say I Loved You'' (premiat cu Oscar la categoria cea mai bună coloană sonoră şi care a câştigat şi Academy Award).Tot în 1982, a colaborat cu Paul McCartney pentru single-ul "Ebony and Ivory".Din discografia artistului mai fac parte: ''For Once in My Life'' (1968), ''Where I'm Coming From'' (1971), ''Talking Book'' (1072), ''Innnervisions'' (1973), ''Fulfillingness' First Finale'' (1974), ''Songs in the Key of Life'' (1976), ''Hotter than July'' (1980), ''The Woman in Red'' (1984), ''In Square Circle'' (1985), ''First Hits'' (1989), ''Song Review'' (1996), ''At the Close of a Century'' (1999), ''The Definitive Collection'' (2002), ''A Time to Love'' (2005).La 15 ianuarie 1986, de ziua lui Martin Luther King (sărbătorită în SUA ca zi naţională), cu încuviinţarea preşedintelui Ronald Reagan, a susţinut un concert ce încununa activitatea sa de luptător pentru drepturile oamenilor de culoare. În 1999, a primit distincţia Centrului de Artă ''J.F. Kennedy'' din SUA pentru contribuţia la cultura americană şi artă interpretativă. În 2004, a fost răsplătit cu premiul pentru întreaga activitate muzicală, de către revista americană Billboard.De-a lungul întregii sale cariere, a fost răsplătit de 25 de ori cu Premiul Grammy (inclusiv cu cel pentru întreaga carieră - Grammy Lifetime Achievement Award, în 1996), având, totodată, alte 74 de nominalizări şi a primit 80 de discuri de platină, potrivit www.grammy.com. A reprezentat o sursă de inspiraţie pentru muzicieni celebri, precum: Gloria Estefan, George Michael, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Mariah Carey, Michael Jackson. Stevie Wonder este unul dintre cei trei artişti din istoria Grammy care a câştigat "Album of the Year" de trei ori în cariera sa. Ceilalţi sunt Paul Simon şi Frank Sinatra. Este, de asemenea, unul dintre cei mai mari câştigători Grammy din toate timpurile, cu cele 25 de premii.În 1989, a intrat în Rock and Roll Hall of Fame. În timpul alegerilor prezidenţiale din SUA în 2008, Wonder s-a numărat printre susţinătorii lui Barack Obama. Un an mai târziu, în 2009, a fost răsplătit cu ''Second Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song''. În acelaşi an, Stevie Wonder a devenit Mesager pentru Pace al ONU.În 2017, Stevie Wonder s-a căsătorit cu partenera sa, Tomeeka Bracy, fiind la cea de-a treia căsătorie. Celebrul muzician s-a căsătorit prima oară în 1970 cu Syreeta Wright, una din celebrităţile casei de discuri Motown, un mariaj care a durat doar 18 luni. A avut apoi o relaţie cu cântăreaţa Yolanda Simmons, cu care nu s-a căsătorit. S-a căsătorit apoi cu designera Kai Millard, alături de care a stat 14 ani. Are în total 9 copii din diferite relaţii.Stevie Wonder este, fără îndoială, una dintre marile personalităţi din istoria muzicii. Prezenţa sa vocală puternic expresivă, însoţită de eleganţa sa muzicală, face parte din spectrul larg, personal de muzică irezistibilă şi emoţie convingătoare, care este eticheta sa personală, menţionează www.steviewonder.org.uk. AGERPRES/(Documentare - Cristian Anghelache, editor: Ionela Gavril, editor online: Andreea Preda) Explicaţie foto deschidere: Stevie Wonder la conferinţa de presă ocazionată de deschiderea celei de-a 13-a ediţii a Jocurilor Mondiale Special Olympics, de la Atena (25 iunie - 4 iulie 2011).