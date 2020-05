Sibiu: Spitalul Judeţean ar putea efectua teste de coronavirus la cerere, contra cost, în funcţie de evoluţia pandemiei

11:00

Mai mulţi touroperatori au reluat activitatea de vânzare a pachetelor de vacanţă pentru destinaţii precum Grecia, Cipru, Bulgaria, Turcia şi Croaţia, dar şi pentru litoralul românesc, unde există cerere din partea clienţilor.Printre primele ţări care au luat măsuri pentru reluarea activităţii de turism a fost Grecia, direct interesată întrucât o mare parte din economie se bazează pe acest sector."Vrem să continuăm activitatea, să vindem vacanţe, agenţiile partenere ne întreabă când reîncepem să vindem. Săptămâna trecută am vândut vacanţe cu maşina, în Grecia, pentru că autorităţile lor au luat deja măsuri pentru reluarea turismului, ceea ce oamenilor le-a dat încredere. Lucrăm să reluăm operarea pe destinaţii precum Grecia, Cipru, Croaţia, Bulgaria, Turcia, dar să vindem şi vacanţe pe litoralul românesc, unde există cerere, la munte şi în zonele balneo", a declarat pentru AGERPRES Alin Burcea, CEO Paralela 45.Compania se află în discuţii cu câteva clinici din Bucureşti care ar putea oferi clienţilor "paşapoartele de sănătate" pe care ar putea să le solicite Grecia la trecerea frontierelor."Noi, firma noastră, lucrăm să dăm drumul la Grecia, de exemplu, undeva între 15 iunie şi 30 iunie, acum aşteptăm să ne spună compania aeriană. Ceea ce nu ştim foarte sigur e acea poveste cu "paşaportul de sănătate". Avem discuţii cu câteva clinici din Bucureşti, care ar putea oferi aceste servicii. Este foarte posibil să fie făcut un control la frontieră, la destinaţie, dar e corect să se facă şi în aeroportul Otopeni, pentru chartere sau curse regulate. Este interesul companiei aeriene, pentru că aceasta vrea să fie oamenii sănătoşi. Cred că cel mai corect ar fi un test simplu şi rapid, cu rezultate în trei minute", a mai spus Burcea.Touroperatorul Hello Holidays este pregătit să înceapă sezonul 2020 la jumătatea lunii iunie ori la 1 iulie, şi mizează pe România, dar şi pe Grecia, Turcia, Bulgaria, ţări unde autorităţile au anunţat deja mai multe măsuri pentru protejarea turiştilor.Agenţia suplimentează în luna mai oferta de circuite şi sejururi pentru toamnă în România, Grecia, Turcia, Ungaria şi Republica Moldova, disponibilă pentru reprogramări şi pentru cei care ar fi vrut să călătorească de Paşte şi 1 Mai, şi lansează, în premieră, circuitele pentru 2021, se arată într-un comunicat remis AGERPRES."Pentru programele deja existente în oferta Hello Holidays nu mai sunt locuri deoarece turiştii înscrişi pentru plecările din lunile martie, aprilie, mai şi prima parte a lunii Iunie au ales să se mute pe programe cu plecări în toamnă. Era necesar să creăm pachete noi, ca să putem continua atât înscrierile, cât şi reprogramările", a declarat Denisa Oprea, director de marketing Hello Holidays.Touroperatorul a păstrat preţurile pentru circuitele din toamnă şi oferă reduceri de până la 15% pentru rezervări realizate până la finalul lunii iulie.Noua ofertă pentru toamnă cuprinde circuite de o zi marca Hello Holidays, "O zi cât o vacanţă", diversificate la cererea turiştilor, pentru Delta Dunării, Transfăgărăşean, Transalpina, Sighişoara - Viscri, Veliko Târnovo, Plevna - Ruse, Târgul de Crăciun de la Sibiu şi o excursie la Spiriduşii lui Moş Crăciun, realizate cu autocarul, la preţuri cuprinse între 109 şi 199 de lei/persoană.Cele de două zile sunt organizate în Dobrogea, nordul Olteniei, Transfăgărăşan - Transalpina, la târgurile de Crăciun şi pe traseele Braşov - Cheile Bicazului - Neamţ, Cazanele Dunării - Herculane - Cascada Bigăr ori Sofia - Plovdiv şi costă între 260 şi 355 de lei până la finalul lunii iulie. Programele "Senior Holiday", fără limită de vârstă şi durată de trei - cinci nopţi, se organizează la Istanbul, în insulele Evia, Eghina, Ammouliani, în Paralia Katerini ori Budapesta. Oferta specială, până la 31 iulie, este de la 149 la 200 de euro/persoană.Mai multe oferte pentru circuite în Cappadocia, Cappaccia - Insula Rhodos, Cappadocia - Kusadasi, Ţinutul Secuiesc şi Cheile Bicazului, Moldova şi Bucovina, Cetăţi Transilvane şi biserici fortificate săseşti, Cluj - Apuseni - Hunedoara, Maramureş - Bucovina - Iaşi, capitalele Moldovei Iaşi - Chişinău au fost adăugate celor existente. Sunt oferte speciale, cu preţuri cuprinse între 225 şi 299 de euro/persoană.Reprezentanta agenţiei precizează că există cerere mare de vacanţe prin intermediul voucherelor. "Avem o cerere mare de vacanţe în România şi de vacanţe cu vouchere, mai ales că valabilitatea acestora a fost prelungită, care ne-a determinat să mărim portofoliul actual şi să îl diversificăm cu produse de tip circuit, cu durată de două - patru zile. Am diversificat şi vacanţele în afara ţării. Programului de Istanbul, care este unul dintre cele mai căutate şi pentru care avem turişti care au revenit şi de cinci ori, i-am adăugat Safranbolu, un oraş la nord de Ankara, pentru a da posibilitatea turiştilor să descopere locuri noi în Turcia", explică Denisa oprea .În aşteptarea reluării călătoriilor, la mijlocul lunii iunie ori de la 1 iulie, echipa Hello Holidays este în contact permanent cu furnizorii de servicii din destinaţiile aflate în ofertă. Este informată despre măsurile pentru siguranţa turiştilor care se iau la nivel de industrie în Grecia, Turcia, Bulgaria, Austria, Germania, Norvegia, Croaţia, etc, despre demersurile hotelierilor români şi pregăteşte primele plecări ale turiştilor şi ghizilor. Maşinile din flota Hello Holidays Transport, a doua companie a grupului, vor fi configurate pentru păstrarea distanţei între pasageri, vor fi dezinfectate înainte de cursă, turiştilor le vor fi distribuite măşti şi soluţie dezinfectantă. "Practic ne adaptăm noilor condiţii de călătorie şi ne conformăm modului în care se va face turism în vremurile acestea", precizează Denisa Oprea. AGERPRES (A, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Mariana Nica, editor online: Gabriela Badea)