EXCLUSIV VIDEO Poveste neobișnuită din vremea Cooperativei. Golgeterul Bistriței: “Aveam un carnet în care-mi notam tot, datorită lui am reușit să plec. Nea Jean m-a pus la schimb să-l rup!”

11:00

Cristiano Bergodi (55 de ani) a plecat ieri de la Roma și a ajuns la Craiova după o călătorie plină de aventuri. Tehnicianul italian a aterizat la București, iar de acolo s-a văzut nevoit să schimbe mai multe ambulanțe pentru a ajunge la Craiova.„A fost masacru! Ieri am plecat de la Roma, am schimbat ambulanțele și am ajuns aici. Am făcut o zi și jumătate pe drum. Am schimbat 4-5 ambulanțe de la București la Craiova. ...