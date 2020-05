Alexandra Stan și Adriana Rusu au încins atmosfera pe plajă! Cele două cântărețe au făcut topless, iar imaginile i-au înnebunit pe bărbați

08:50

Elena Ceaușescu și Nicolae Ceaușescu au condus România o lungă perioadă de timp, fiind înlăturați de la putere în urma Revoluției din Decembrie 1989. Românii au fost nemulțumiți de modul dictatorial în care – cel puțin după 1980 – le-a fost condusă viața și, așa cum s-a afirmat de foarte multe ori, ”mămăliga a explodat” […] The post Cum îi numea Elena Ceaușescu pe români și ce reacție a avut când TVR a vrut să emită color: ”Ai înnebunit?” appeared first on Cancan.ro.