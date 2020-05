„Regele” Florin Salam, în război cu noua generație de maneliști. “Îți vine să-i iei de urechi!” Jador, direct vizat

09:20

Din cauza numărului mare de infecții cu noul coronavirus a dus la plasarea localității Țăndărei în carantină de către autorități, pentru ca situația medicală să poată fi ținută sub control. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat că – prin ultima ordonanță militară – localitatea a fost, acum, scoasă din carantinare, evoluția crizei medicale permițând […]