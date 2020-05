Un copil de doi ani a murit după ce a căzut de la etajul al 5-lea al unui bloc din București

11:10

Suspendat de la jumătatea lunii martie din cauza pandemiei de coronavirus, campionatul de fotbal din Cehia se va relua pe 23 mai. „Liga a aprobat marţi (n.r. ieri) reluarea campionatelor din primele două divizii valorice. Sezonul va reporni sâmbătă, 23 mai, cu meciul dintre FK Teplice şi Slovan Liberec, din primul eşalon“, a indicat Liga […] The post E oficial » Sezonul fotbalistic în Cehia se reia în weekend-ul viitor! appeared first on Cancan.ro.