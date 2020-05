Pandemia de coronavirus este aproape de sfârșit. Teoria unui epidemolog dă peste cap tot ce știam până acum

11:10

Dan Lăzărescu a murit, luni, la doar 49 de ani în urma unui stop cardio respirator. El a fost găsit căzut în baie, iar medicii nu l-au mai putut salva. Ulterior, au apărut mai multe speculații, potrivit cărora fostul arbitru asistent era grav bolnav sau că fusese părăsit de familie. Andreea, fiica lui Dan Lăzărescu, […] The post Fiica lui Dan Lăzărescu a rupt tăcerea! Adevărul despre moarte fostului mare arbitru. “Este cumplit! Tatăl meu…” appeared first on Cancan.ro.