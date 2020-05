Au început acțiunile de deszăpezire a Transfăgărăşanului! Drumarii se confruntă cu straturi de zăpadă de șase metri în zona Bâlea. Când se va deschide circulația

13:50

Pandemia de coronavirus a afectat toate sectoarele şi a dat peste cap planurile tuturor pe anul acesta. Printre cei mai afectaţi se numără şi cei care aveau sau au nunţi programate anul acesta. Intrerdicţiile impuse de starea de urgenţă şi măsurile restrictive care au dus la înciderea temporară a restaurantelor şi hotelurilor au stricat socotelile […] The post Care este, de fapt, perioada în care cei mai mulți români și-au reprogramat nunțile din cauza pandemiei de coronavirus appeared first on Cancan.ro.