Sofia Coppola va regiza un serial pentru platforma Apple TV+

Cineasta americană Sofia Coppla, premiată cu Oscar, va scrie şi va regiza pentru platforma Apple TV+ un serial inspirat din romanul "The Custom of the Country", de Edith Wharton, informează indiewire.com.Romanul, publicat în 1913, prezintă povestea lui Undine Spragg, o tânără din regiunea americană Midwest, care încearcă să urce în ierarhia înaltei societăţi din New York. Această carte este una dintre numeroasele opere populare din bibliografia prolificei scriitoare Edith Wharton, prima femeie care a câştigat premiul Pulitzer pentru literatură.Potrivit unor surse din industria cinematografică, această adaptare TV va fi regizată de Sofia Coppola sub forma unui serial în format limitat. Alte detalii, precum actorii din distribuţie şi data lansării, nu au fost deocamdată anunţate. Nu se ştie nici dacă serialul va fi o producţie de epocă sau dacă va oferi telespectatorilor o perspectivă contemporană asupra romanului clasic scris de Edith Wharton."Undine Spragg este antieroina mea preferată din literatură şi sunt încântată să o aduc pentru prima dată pe micile ecrane", a declarat Sofia Coppola.Acest proiect marchează cea de-a doua colaborare între Apple şi Sofia Coppola, care a realizat pentru platforma de streaming a grupului american lungmetrajul "On the Rocks", ce va fi lansat în curând. Acel film este regizat de Sofia Coppola şi îi are în rolurile principale pe actorii Bill Murray (care a colaborat cu regizoarea americană şi la pelicula "Lost in Translation") şi Rashida Jones.În ultimele luni, numeroşi cineaşti şi actori de renume au anunţat că vor regiza, vor produce sau vor juca în diverse proiecte create pentru serviciul de streaming al grupului Apple, printre ei aflându-se Damien Chazelle, Oprah Winfrey, Alfonso Cuaron, Julia Louis-Dreyfus, Justin Lin.Serviciul de streaming Apple TV+, lansat în noiembrie 2019, a produs un potenţial candidat la sezonul marilor premii cinematografice americane din 2021 - filmul "Defending Jacob", cu Chris Evans, Michelle Dockery şi Jaeden Martell -, iar următorul său serial original va fi animaţia "Central Park", a cărei premieră este programată pentru data de 29 mai. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Simona Tatu, editor online: Ady Ivaşcu)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres