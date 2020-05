Grațiela și Ghiță s-au revăzut după eliminare. Ce i-a reproșat soția lui Andrei Duban faimosului

14:40

Polițiștii din Gorj sunt în alertă! Elena Adriana Gheorghe, o fată în vârstă de 14 ani, a dispărut din orașul Târgu Cărbunești. Autoritățile au făcut apel la populație și i-au rugat pe cei care o văd să anunțe informațiile pe care le au la serviciul unic de urgență 112 sau să vorbească cu agenții de […] The post Elena Adriana Gheorghe, o fată de 14 ani, a dispărut din Târgu Cărbunești! Dacă ai văzut-o, sună la 112 sau anunță agenții de la cea mai apropiată secție de poliție appeared first on Cancan.ro.