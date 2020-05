Ionela Livia Cozmiuc vine la GSP LIVE » Urmărește emisiunea AICI

17:20

Starea de urgență e la un pas să expire, iar jucătorii se pot întoarce la antrenamente fără probleme. În plină pandemie de coronavirus, Bogdan Andone a încercat să-și umple timpul liber."Soția m-a pus să-i amenajez o minigrădină în curte și m-am conformat. Am cumpărat opt fire de roșii, patru de castraveți, două de ardei iute și două de ardei gras. Am adus pământ, am săpat și-acum am o grădină de care sunt mândru. Au început deja să dea florile la roșii. ...